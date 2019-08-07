«Макларен» поставил задачу Сайнсу обойти Гасли в зачёте пилотов
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль считает, что после летнего перерыва пилотам команды нужно ставить более амбициозные цели. В частности, одной из задач «Макларена» будет обогнать пилота «Ред Булл» Пьера Гасли. После Гран-при Венгрии гонщик «Макларена» Карлос Сайнс отстаёт от Гасли лишь на пять очков.
«Единственным, кого может обогнать Сайнс, является Гасли. И мы хотим, чтобы так и было.
Хоть у «Ред Булл» и гораздо более быстрая машина, мы предпримем необходимые попытки, хоть это и будет сложно. Мы довольны составом пилотов. Поэтому мы уже подтвердили состав на 2020 год», — цитирует Зайдля GPBlog.
Ранее руководство «Макларена» сообщило, что в будущем сезоне цвета команды будут защищать Сайнс и Ландо Норрис.
Сайнс: не думаю, что ещё долго буду бороться с Гасли в общем зачёте
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