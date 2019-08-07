Мексика сохранит этап Формулы-1 в календаре на следующий сезон

Организаторы Гран-при Мексики сообщили, что этап Формулы-1 останется в календаре на следующий сезон. Текущий контракт истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее появилась информация, согласно которой руководство Формулы-1 может исключить мексиканский этап из календаря.
«В Мехико фиеста будет продолжаться! Спасибо за то, что вы остаётесь лучшими фанатами на земле! Продолжайте следить за нами в социальных сетях, завтра раскроем все детали», — говорится в «твиттере» этапа Формулы-1.
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила, что Формула-1 будет и дальше проводить гонки в Мексике.
«Я хочу поделиться с вами приятными новостями, которые только получила. Формула-1 остаётся в Мехико. Президент ФИА будет здесь завтра, чтобы подписать контракт. Отличные новости для города», — цитирует Шейнбаум Autosport.
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