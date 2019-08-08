Руководитель «Тойоты» раскритиковал раллийных пилотов за ошибки

Руководитель Toyota Gazoo Racing Томми Мякинен призвал Криса Мика и Яри-Матти Латвалу к большей сосредоточенности на пилотировании, после того как оба гонщика не смогли избежать ошибок на Ралли Финляндии.
Оба гонщика сражались за лидерство, но наскочилии на один и тот же камень на субботнем спецучастке Kakaristo. Мик сошёл из-за повреждения подвески в левой задней части, а Латвала отделался проколом. Финн финишировал третьим, а Мик, вернувшийся на трассу в воскресенье, в последний день, вновь вылетел с трассы и сошёл.
«Я им обоим говорил: когда теряешь концентрацию и фокус, такое может случиться. Особенно на таком ралли. Не понимаю, почему они не прислушиваются. Считаю, Криса в той или иной степени должна смущать общая ситуация. Вчерашняя ошибка, да и вообще всё — возможно, он в замешательстве. Может, он думает о чём-то другом, когда пилотирует», — цитирует Мякинена пресс-служба WRC.
Мик признал, что обязан успешно выступить на Ралли Германии.
«Не так я хотел провести уик-энд. Нам надо собраться перед Германией», — сказал гонщик.
При этом Мякинен успокоил Мика насчёт его места в коллективе.
«Мы ни за что не стали бы думать о том, чтобы не взять Криса на следующее ралли. Мы как команда никогда не сделали бы этого. Без вариантов. Даже не думайте об этом. Крис выступит в Германии. Он будет садиться за руль на каждом ралли. У него контракт до конца сезона», — заключил руководитель команды.
- 8 августа 2019
-
15:14
-
14:20
-
13:23
-
12:26
-
11:25
-
10:55
-
09:56
-
00:58
- 7 августа 2019
-
23:55
-
23:47
-
22:49
-
21:59
-
21:00
-
19:55
-
18:58
-
17:45
-
17:02
-
16:00
-
14:48
-
14:37
-
13:10
-
12:14
-
11:31
-
10:36
-
09:36
-
00:57
- 6 августа 2019
-
23:37
-
22:51
-
21:52
-
20:54
-
19:55
-
19:49
-
18:38
-
17:36
-
16:46