Руководитель «Тойоты» раскритиковал раллийных пилотов за ошибки

Руководитель Toyota Gazoo Racing Томми Мякинен призвал Криса Мика и Яри-Матти Латвалу к большей сосредоточенности на пилотировании, после того как оба гонщика не смогли избежать ошибок на Ралли Финляндии.

Оба гонщика сражались за лидерство, но наскочилии на один и тот же камень на субботнем спецучастке Kakaristo. Мик сошёл из-за повреждения подвески в левой задней части, а Латвала отделался проколом. Финн финишировал третьим, а Мик, вернувшийся на трассу в воскресенье, в последний день, вновь вылетел с трассы и сошёл.

«Я им обоим говорил: когда теряешь концентрацию и фокус, такое может случиться. Особенно на таком ралли. Не понимаю, почему они не прислушиваются. Считаю, Криса в той или иной степени должна смущать общая ситуация. Вчерашняя ошибка, да и вообще всё — возможно, он в замешательстве. Может, он думает о чём-то другом, когда пилотирует», — цитирует Мякинена пресс-служба WRC.

Мик признал, что обязан успешно выступить на Ралли Германии.

«Не так я хотел провести уик-энд. Нам надо собраться перед Германией», — сказал гонщик.

При этом Мякинен успокоил Мика насчёт его места в коллективе.

«Мы ни за что не стали бы думать о том, чтобы не взять Криса на следующее ралли. Мы как команда никогда не сделали бы этого. Без вариантов. Даже не думайте об этом. Крис выступит в Германии. Он будет садиться за руль на каждом ралли. У него контракт до конца сезона», — заключил руководитель команды.