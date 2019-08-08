«Мерседес» поздравил «Торо Россо» с подиумом Квята
Команда Формулы-1 «Мерседес» поздравила «Торо Россо» с подиумом Даниила Квята, который тот завоевал на домашнем для «Мерседеса» этапе Гран-при Германии.
Информация об этом размещена на официальной странице «Торо Россо» в «Твиттере». Судя по всему, итальянская команда получила в подарок несколько бутылок шампанского.
Напомним, Даниил Квят на Гран-при Германии финишировал третьим. Этот подиум стал вторым в истории итальянской конюшни и третьим в карьере Квята. Благодаря успешной гонке в Хоккенхайме «Торо Россо» взлетел в зачёте Кубка конструкторов на пятое место, а в зачёте пилотов Квят вошёл в топ-10.
Отметим, что для «Мерседеса» домашний этап окончился провалом. Льюис Хэмилтон набрал лишь два очка, а Валттери Боттас финишировать не сумел.
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