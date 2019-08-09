Алонсо: был удивлён, что многие люди говорили о словах Росберга

Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопросы пользователей в своём «инстаграме». Один из подписчиков спросил, что Алонсо думает о словах бывшего пилота Нико Росберга. Он сказал, что хотел бы увидеть испанца в «Мерседесе».

«Я был немного удивлён, что многие люди говорили об этом. У меня была лучшая первая половина сезона. Я выиграл чемпионат мира, победил в Дайтоне, Себринге и Ле-Мане. Если я вдруг когда-нибудь решу вернуться, я вам сообщу», — написал Алонсо.

Ранее Росберг сказал, что было бы интересно увидеть Алонсо в качестве напарника Льюиса Хэмилтона. «Мерседес» в настоящее время решает вопрос состава на следующий сезон. У гонщика команды Валттери Боттаса по окончании сезона истекает контракт.