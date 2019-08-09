Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят выступил против идеи сокращения предсезонных тестов Формулы-1

Квят выступил против идеи сокращения предсезонных тестов Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сообщил, что считает нецелесообразным предложение сократить тесты. По мнению Квята, пилотам Формулы-1 нужно больше времени проводить за рулём болида. По данным ряда источников, Формула-1 может сократить количество предсезонных тестов. Они будут проходить не восемь, а шесть дней.

«Я выступаю против такого решения. В Формуле-1 нам не хватает тестов. Пилотам нужно больше времени проводить за рулём болида, а не за симулятором.

В настоящий момент мы и так получаем минимум в виде тестов. Я не особо люблю работать на симуляторе, предпочёл бы больше тестовых дней. Мы должны больше пилотировать.

Формула-1 является единственным видом спорта, в котором так мало тренировок, а они нам нужны», — приводит слова Квята RaceFans.

«Мерседес» поздравил «Торо Россо» с подиумом Квята
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент