Квят выступил против идеи сокращения предсезонных тестов Формулы-1

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сообщил, что считает нецелесообразным предложение сократить тесты. По мнению Квята, пилотам Формулы-1 нужно больше времени проводить за рулём болида. По данным ряда источников, Формула-1 может сократить количество предсезонных тестов. Они будут проходить не восемь, а шесть дней.
«Я выступаю против такого решения. В Формуле-1 нам не хватает тестов. Пилотам нужно больше времени проводить за рулём болида, а не за симулятором.
В настоящий момент мы и так получаем минимум в виде тестов. Я не особо люблю работать на симуляторе, предпочёл бы больше тестовых дней. Мы должны больше пилотировать.
Формула-1 является единственным видом спорта, в котором так мало тренировок, а они нам нужны», — приводит слова Квята RaceFans.
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