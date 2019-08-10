З. Браун намекнул, что Алонсо не получит контракт на полный сезон IndyCar

Вчера, 9 августа, стало известно, что команда «Макларен» вернётся в чемпионат IndyCar на постоянной основе. Британцы создадут проект вместе с действующей командой американской серии Schmidt Peterson Motorsport.
В нынешнем сезоне за последнюю выступают Джеймс Хинчклифф и экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон. У Хинчклиффа контракт с командой рассчитан и на следующий сезон, в то время как швед ещё не гарантировал себе место на 2020 год.
Тем не менее, руководитель «Макларена» Зак Браун намекнул, что состав команды в следующем сезоне не пополнится Фернандо Алонсо.
«Я общаюсь с Фернандо относительно гонки в Индианаполисе. Мы бы с радостью выступили вместе с ним. В нашей команде будет два сильных пилота. Не думаю, что одним из них станет Фернандо. Возможно, он выступит в гонке в Индианаполисе. Но решение ещё не принято», — приводит слова Брауна Sky Sports.
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