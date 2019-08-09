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З. Браун — о возвращении «Макларена» в IndyCar: наши двери открыты для Алонсо

З. Браун — о возвращении «Макларена» в IndyCar: наши двери открыты для Алонсо
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 9 августа, стало известно, что команда «Макларен» официально подтвердила возвращение в чемпионат IndyCar. Руководитель «Макларена» Зак Браун намекнул, что одним из пилотов команды в следующем сезоне может стать двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Наши двери всегда открыты для Алонсо. Он — часть нашей семьи и у него есть контракт с „Маклареном“. Впервые за долгое время у него не будет полноценной календарной загруженности. Он прекрасно осведомлён о том, что здесь происходит. Немного позже я с ним встречусь и мы обсудим наши планы», — приводит слова функционера Racer.

Источник отмечает, что если испанец не решится на участие в полноценном сезоне IndyCar, но захочет выступить в гонке «500 миль Индианаполиса», «Макларен» будет готов выставить на этот этап третий болид.

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