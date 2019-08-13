Источник: у Гасли были плохие отношения с инженерами «Ред Булл»

Французский пилот Пьер Гасли, которого «Ред Булл» перевёл в «Торо Россо», заменив на Александера Албона, испытывал некоторые проблемы при взаимодействии с инженерами австрийской команды, сообщает RMC Sport.
По данным издания, у Гасли были плохие отношения с инженерами. Кроме того, RMC Sport отмечает, что Гасли не были предложены комфортные условия для выступления. По крайней мере, условия, предоставленные Пьеру, отличались от тех, в которых находился его напарник Макс Ферстаппен.
Слухи о возможной замене Гасли появились уже давно. Руководство «Ред Булл» неоднократно говорило о необходимости улучшения результатов француза, хотя и говорило, что даст ему доработать до конца сезона. В зачёте пилотов он занимает лишь шестую строчку, набрав 63 очка.
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