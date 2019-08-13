Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: у Гасли были плохие отношения с инженерами «Ред Булл»

Источник: у Гасли были плохие отношения с инженерами «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Французский пилот Пьер Гасли, которого «Ред Булл» перевёл в «Торо Россо», заменив на Александера Албона, испытывал некоторые проблемы при взаимодействии с инженерами австрийской команды, сообщает RMC Sport.

По данным издания, у Гасли были плохие отношения с инженерами. Кроме того, RMC Sport отмечает, что Гасли не были предложены комфортные условия для выступления. По крайней мере, условия, предоставленные Пьеру, отличались от тех, в которых находился его напарник Макс Ферстаппен.

Слухи о возможной замене Гасли появились уже давно. Руководство «Ред Булл» неоднократно говорило о необходимости улучшения результатов француза, хотя и говорило, что даст ему доработать до конца сезона. В зачёте пилотов он занимает лишь шестую строчку, набрав 63 очка.

«Бедный Албон! Я бы выбрал Квята». Эксперты — о решении повысить не россиянина
Многие считают, что Квят и правда не заслужил перевода в «Ред Булл». Но и карьеру Албона «быки» запросто могут испортить.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент