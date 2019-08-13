Менеджер Гасли: теперь Пьер покажет свою цену в команде, которую он любит

Менеджер французского пилота Пьера Гасли, который был переведён из «Ред Булл» в «Торо Россо», считает, что его клиент сможет проявить свои лучшие качества.

«Пьер покажет свою истинную цену в команде, которую он любит. В ней он уже доказывал свою состоятельность», — цитирует менеджера RMC Sport.

Также французское издание сообщает, что руководство «Ред Булл» своевременно не проинформировало Гасли о своём решении. Француз узнал о переходе в другую команду в 9 утра в день появления объявления.

23-летнего француза в «Ред Булл» заменит Александер Албон, который выступал в «Торо Россо». В этой команде Гасли станет напарником россиянина Даниила Квята.

Слухи о возможной замене Гасли появились уже давно. Руководство «Ред Булл» неоднократно говорило о необходимости улучшения результатов француза. В зачёте пилотов он занимает лишь шестую строчку, набрав 63 очка.