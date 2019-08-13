Менеджер Гасли: теперь Пьер покажет свою цену в команде, которую он любит

Менеджер французского пилота Пьера Гасли, который был переведён из «Ред Булл» в «Торо Россо», считает, что его клиент сможет проявить свои лучшие качества.
«Пьер покажет свою истинную цену в команде, которую он любит. В ней он уже доказывал свою состоятельность», — цитирует менеджера RMC Sport.
Также французское издание сообщает, что руководство «Ред Булл» своевременно не проинформировало Гасли о своём решении. Француз узнал о переходе в другую команду в 9 утра в день появления объявления.
23-летнего француза в «Ред Булл» заменит Александер Албон, который выступал в «Торо Россо». В этой команде Гасли станет напарником россиянина Даниила Квята.
Слухи о возможной замене Гасли появились уже давно. Руководство «Ред Булл» неоднократно говорило о необходимости улучшения результатов француза. В зачёте пилотов он занимает лишь шестую строчку, набрав 63 очка.
- 13 августа 2019
-
10:44
-
10:05
-
09:16
-
00:36
-
00:11
- 12 августа 2019
-
23:25
-
23:03
-
20:44
-
19:39
-
19:24
-
18:43
-
17:12
-
16:46
-
16:27
-
16:01
-
15:13
-
14:56
-
14:31
-
14:11
-
13:44
-
13:30
-
12:28
-
10:30
-
09:35
-
00:06
- 11 августа 2019
-
23:56
-
22:09
-
21:48
-
20:48
-
20:01
-
18:35
-
17:53
-
16:54
-
16:20
-
15:28