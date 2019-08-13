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Ферстаппен прокомментировал замену Гасли на Албона

Ферстаппен прокомментировал замену Гасли на Албона
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал изменение состава австрийской команды. 12 августа было объявлено, что после летнего перерыва напарником Ферстаппена станет Александер Албон, который переходит в «Ред Булл» из «Торо Россо». В обратном направлении отправится Пьер Гасли.

«Конечно, для Пьера жаль, что всё сложилось так. Но лично я не особо забочусь, кто является моим напарником. Главная задача — выступать лучше, чтобы наша вторая машина также приносила больше очков в команду», — цитирует Ферстаппена Telegraaf.

Слухи о возможной замене Гасли появились уже давно. Руководство «Ред Булл» неоднократно говорило о необходимости улучшения результатов француза. В зачёте пилотов он занимает лишь шестую строчку, набрав 63 очка.

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