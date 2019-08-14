Албон рассказал, как ему помог Квят в начале сезона
Пилот «Ред Булл» Александер Албон, который был переведён в команду из «Торо Россо», рассказал, что в начале дебютного сезона в Формуле-1 испытывал некоторые проблемы.
«Всё было немного странно. В начале сезона я сильно полагался на обратную связь от Квята. Я не знал болид, не мог правильно донести информацию, какие настройки нужны.
Мне не хватало уверенности, потому что я не совсем понимал машину. Но подобные вещи приходят сами собой. Чем больше узнаёшь о шинах и понимаешь сильные и слабые стороны машины, тем больше обратной связи даёшь. Это помогает подготовить машину для квалификации и гонки», — приводит слова Албона GPBlog.
Албон в «Ред Булл» заменит Пьера Гасли, француз продолжит карьеру в «Торо Россо».
Албон — о переходе в «Ред Булл»: похоже на прыжок с большой высоты в глубину
- 14 августа 2019
-
09:10
-
00:52
- 13 августа 2019
-
23:26
-
22:09
-
21:47
-
20:35
-
19:58
-
18:50
-
18:42
-
18:04
-
17:24
-
16:49
-
16:07
-
15:35
-
14:55
-
13:15
-
12:27
-
11:40
-
10:44
-
10:05
-
09:16
-
00:36
-
00:11
- 12 августа 2019
-
23:25
-
23:03
-
20:44
-
19:39
-
19:24
-
18:43
-
17:12
-
16:46
-
16:27
-
16:01
-
15:13
-
14:56
Партнерский контент