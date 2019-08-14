К. Уильямс: говорят, мой отец был бы в ярости из-за «Уильямс», но он реалист

Клэр Уильямс, заместитель руководителя «Уильямса», подтвердила, что её отец, сэр Фрэнк Уильямс, больше не занимается командой.

«Фрэнк не управляет командой. Конечно, я информирую его обо всём, что происходит. Он понимает нашу ситуацию, ведь и сам проходил через трудные времена с «Уильямсом».

Люди думают, что мой отец был бы в ярости, окажись он сейчас во главе команды. Но Фрэнк — реалист, он понимает все сложности Формулы-1», — цитирует Клэр Уильямс GrandPX.News.

В текущем сезоне «Уильямс» набрал лишь одно очко. Единственное очко команде принёс Роберт Кубица, попавший в очковую зону во время Гран-при Германии в результате штрафа конкурентов. В остальных гонках пилоты «Уильямса» преимущественно занимали последние места.