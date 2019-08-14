К. Уильямс: говорят, мой отец был бы в ярости из-за «Уильямс», но он реалист
Клэр Уильямс, заместитель руководителя «Уильямса», подтвердила, что её отец, сэр Фрэнк Уильямс, больше не занимается командой.
«Фрэнк не управляет командой. Конечно, я информирую его обо всём, что происходит. Он понимает нашу ситуацию, ведь и сам проходил через трудные времена с «Уильямсом».
Люди думают, что мой отец был бы в ярости, окажись он сейчас во главе команды. Но Фрэнк — реалист, он понимает все сложности Формулы-1», — цитирует Клэр Уильямс GrandPX.News.
В текущем сезоне «Уильямс» набрал лишь одно очко. Единственное очко команде принёс Роберт Кубица, попавший в очковую зону во время Гран-при Германии в результате штрафа конкурентов. В остальных гонках пилоты «Уильямса» преимущественно занимали последние места.
К. Уильямс: «Уильямсу» нужен был такой пилот, как Кубица
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