К. Уильямс: «Уильямсу» нужен был такой пилот, как Кубица

Клэр Уильямс, заместитель руководителя «Уильямса», сообщила, что она довольна вкладом пилота Роберта Кубицы.

«Нам нужен был такой пилот, как Роберт. Гонщик, обладающий инженерными и техническими знаниями. Нынешний сезон складывается для него непросто. Ни Кубица, ни Рассел не могут показать все свои навыки в болиде. Но Роберт делает всё, чего я от него ожидаю», — цитирует Уильямс GrandPX.News.

В текущем сезоне Кубица пока набрал всего одно очко. Польский гонщик сумел попасть в очковую зону во время Гран-при Германии в дождливую погоду. В итоге Кубица оказался в числе пилотов, набравших очки, из-за штрафов конкурентов.

При этом Кубица проигрывал в квалификациях во всех Гран-при текущего сезона своему напарнику Джорджу Расселлу.