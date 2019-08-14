К. Уильямс: «Уильямсу» нужен был такой пилот, как Кубица
Клэр Уильямс, заместитель руководителя «Уильямса», сообщила, что она довольна вкладом пилота Роберта Кубицы.
«Нам нужен был такой пилот, как Роберт. Гонщик, обладающий инженерными и техническими знаниями. Нынешний сезон складывается для него непросто. Ни Кубица, ни Рассел не могут показать все свои навыки в болиде. Но Роберт делает всё, чего я от него ожидаю», — цитирует Уильямс GrandPX.News.
В текущем сезоне Кубица пока набрал всего одно очко. Польский гонщик сумел попасть в очковую зону во время Гран-при Германии в дождливую погоду. В итоге Кубица оказался в числе пилотов, набравших очки, из-за штрафов конкурентов.
При этом Кубица проигрывал в квалификациях во всех Гран-при текущего сезона своему напарнику Джорджу Расселлу.
Спонсор Кубицы: Роберт очень хорошо сражается, мы хотим его поддерживать
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