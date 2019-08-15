Вольф: когда Хэмилтон пришёл в «Мерседес», он напоминал бриллиант без огранки

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что в последние годы пилот команды Льюис Хэмилтон заметно вырос. Причём речь идёт не только о профессиональном росте, но и о человеческом развитии.

«Хэмилтон является важным членом нашей команды, он здорово вырос как пилот. Но ещё интереснее его прогресс как человека.

Когда он присоединился к нам, мне он напоминал бриллиант без огранки. В его жизни было немало сложных вещей. Возможно, ему не хватало стабильности и понимания того, что важно.

Эта проблема за годы работы в «Мерседесе» исчезла. С каждым годом он становился всё лучше и лучше. В последние два-три года мы практически не видели у него ошибок. Если они происходили, он первым сразу признавал свою вину. И это помогло нам воспитать культуру честности по отношению друг к другу», — цитирует Вольфа пресс-служба Формулы-1.