Ренкен: провал Гасли может обойтись «Ред Булл» в $ 11 млн

Авторитетный журналист Дитер Ренкен заявил, что провал Пьера Гасли в первой половине сезона 2019 года может стоить команде «Ред Булл» $ 11 млн.



«В «Ред Булл» считают, что слабые выступления Гасли нанесли им ущерб в борьбе с «Феррари» в Кубке конструкторов. Ежеквартальные призовые от ФИА зависят именно от позиций в Кубке конструкторов на протяжении последних лет. И третье место вместо второго означает потерю бюджета в следующем сезоне.



Сейчас сложно подсчитать, какая именно сума будет распределена в 2020 году, но на основе прошлогодних данных можно сказать, что «Феррари» за второе место должна получить $ 91 млн, а «Ред Булл» за третье — $ 81 млн. Если Албон будет показывать хорошие результаты сразу же, то всё может измениться, потому что разница между командами — всего 44 очка. Учитывая рост доходов Формулы-1, разница между вторым и третьим местом составит примерно $ 11 млн. Это четыре процента от бюджета команды», — приводит слова Дитера Ренкена RaceFans.