Боттас на тестах ралли показал одинаковое время с Крисом Миком

Пилот Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес», провёл тесты с «Тойотой» в ралли. Финский гонщик поделился эмоциями от этого события, а также признался, что конкурировал с известным раллийным пилотом Крисом Миком.

«Конкретно для этих тестов мне не требовалось разрешения от „Мерседеса“. Я уже спрашивал, не возникнет ли проблем в случае участия в таких тестах и мне сказали, что всё будет нормально.

Это было весело. Я решился на это, потому что мне это пойдёт на пользу. Я всегда пытаюсь узнать что-то новое о гонках. Чем больше различных машин ты пилотируешь, тем больше это даёт тебе преимуществ. Думаю, в «Тойоте» остались довольны моей работой. К концу дня я смог ехать в одном времени с Крисом Миком, который прошёл тот же отрезок немного раньше меня. Это воодушевило", — приводит слова Боттаса Crash.