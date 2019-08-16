Боттас на тестах ралли показал одинаковое время с Крисом Миком

Пилот Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес», провёл тесты с «Тойотой» в ралли. Финский гонщик поделился эмоциями от этого события, а также признался, что конкурировал с известным раллийным пилотом Крисом Миком.
«Конкретно для этих тестов мне не требовалось разрешения от „Мерседеса“. Я уже спрашивал, не возникнет ли проблем в случае участия в таких тестах и мне сказали, что всё будет нормально.
Это было весело. Я решился на это, потому что мне это пойдёт на пользу. Я всегда пытаюсь узнать что-то новое о гонках. Чем больше различных машин ты пилотируешь, тем больше это даёт тебе преимуществ. Думаю, в «Тойоте» остались довольны моей работой. К концу дня я смог ехать в одном времени с Крисом Миком, который прошёл тот же отрезок немного раньше меня. Это воодушевило", — приводит слова Боттаса Crash.
- 16 августа 2019
-
18:18
-
16:43
-
15:29
-
14:58
-
13:45
-
12:54
-
11:51
-
10:33
-
09:24
-
01:00
-
00:17
- 15 августа 2019
-
22:53
-
21:57
-
20:34
-
19:53
-
18:27
-
17:20
-
16:46
-
15:39
-
15:02
-
14:46
-
13:42
-
13:42
-
12:11
-
11:23
-
10:41
-
09:50
-
09:07
-
01:03
- 14 августа 2019
-
23:59
-
22:31
-
22:04
-
20:50
-
19:33
-
19:25