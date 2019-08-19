Ферстаппен: в Формуле-1 есть три-четыре пилота, которые не уступают Хэмилтону
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, возглавляющий зачёт пилотов, является самым талантливым в «Королевских гонках».
«Я не сосредоточен только на Хэмилтоне. Есть и другие отличные гонщики, которые могли бы добиться таких же результатов, как Льюис. В настоящий момент в Формуле-1 есть три – четыре пилота, которые не уступают Хэмилтону. Результаты зависят от машины», — цитирует Ферстаппена F1i.
В текущем сезоне лишь Ферстаппену удалось прервать гегемонию «Мерседеса». Макс выиграл Гран-при Австрии и Германии, все остальные этапы Формулы-1 выигрывали гонщики «Мерседеса» Хэмилтон и Валттери Боттас.
Ферстаппен занимает третье место в зачёте пилотов, уступая Хэмилтону 69 очков.
Ферстаппен: я в Формуле-1 не для того, чтобы устраивать шоу
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