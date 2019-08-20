Петров выступит в гонке на выносливость Russian Endurance Challenge
Виталий Петров в составе команды Capital Racing Team примет участие в четырёхчасовой гонке на выносливость Russian Endurance Challenge, которая пройдёт 24 августа на автодроме Moscow Raceway.
Петров, который является действующим пилотом команды SMP Racing в международных гонках на выносливость, будет выступать на подмосковном автодроме за рулём Mercedes-AMG GT3.
«Участие Виталия Петрова, несомненно, добавит интриги гоночному уик-энду. Ждём всех поклонников российского автоспорта в субботу, 24 августа, на Moscow Raceway. Старт в 17:00, вход свободный» — отметили в пресс-службе команды.
В 2017 году экипажи Capital Racing Team заняли все три первых места в абсолютном зачёте Russian Endurance Challenge.
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