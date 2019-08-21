Сочи Автодром примет заключительный этап Российской серии кольцевых гонок

Сезон Российской серии кольцевых гонок подходит к концу. Заключительный этап серии будет проходить 7-8 сентября на Сочи Автодроме, сообщает пресс-служба организаторов соревнования.

В рамках этапа состоятся 10 гонок, также организаторы подготовили обширную развлекательную программу. Зрители смогут выйти на гоночную трассу в Олимпийском парке за несколько недель до того, как туда приедут пилоты Формулы-1.

Перед заключительным этапом известен лишь победитель в классе Супер-продакшн. В остальных классах чемпионы определятся в Сочи.

«В этом сезоне вход на ряд этапов СМП РСКГ был традиционно свободным, однако практика показала, что при разумной цене билетов интерес к соревнованиям даже увеличивается. Поэтому после успеха в Нижнем Новгороде и на Moscow Raceway мы приняли решение сделать доступ на главную трибуну Сочи Автодрома платным.

Как обычно, насыщенная программа уикенда начнется в субботу утром и закончится в воскресенье вечером: каждый день пройдёт по 5 гонок. Днём, в перерыве между заездами, на стартовой прямой будут проходить автограф-сессия с участием титулованных пилотов, так что у поклонников автоспорта будет уникальная возможность увидеть гоночную трассу глазами спортсменов», — сказал руководитель СМП РСКГ Олег Петриков.