Трасса в Мячково примет этап СМП РСКГ впервые после долгого перерыва

Вторая половина сезона Российской серии кольцевых гонок начнётся на обновлённом автодроме ADM Raceway в подмосковном Мячкове, напоминает пресс-служба СМП РСКГ. 3 и 4 августа на реконструированном автодроме ADM Raceway, расположенном в 20 км от Москвы по Новорязанскому шоссе близ села Мячково, пройдёт пятый этап СМП РСКГ. Впервые после долгого перерыва легендарная трасса примет этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам. Участникам придётся с чистого листа изучать новую конфигурацию, что вносит дополнительную интригу в борьбу лидеров, которых и так разделяют считаные очки.



«После реконструкции в прошлом году автодром в Мячкове получил лицензии РАФ и ФИА – и теперь ничто не препятствует проведению на этой трассе этапа главных русских гонок. Я надеюсь, что жители Раменского района, которые многие годы следят за трековыми и кольцевыми соревнованиями, с радостью воспримут эту новость и оценят масштабную программу, которую мы приготовили для всех зрителей.



На этот раз среди участников не будет пилотов юниорского зачёта, и всё равно расписание уик-энда будет насыщенным: каждый день – по четыре гонки в кузовных классах СМП РСКГ и в зачёте СМП Формула-4. Кроме того вас ждут автограф-сессии, шоу и викторины с розыгрышем призов, заезды на симуляторах и радиоуправляемых автомобилях», — отметил руководитель СМП РСКГ Олег Петриков.