Бывший босс «Феррари»: Шумахер никогда не винил команду в ошибках

Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали рассказал о главных качествах семикратного чемпиона мира бывшего пилота Михаэля Шумахера. Доменикали возглавлял «Феррари», когда Шумахер доминировал в Формуле-1. Под руководством Доменикали «Скудерия» пять раз подряд выигрывала чемпионат.
«Шумахер был удивительным парнем, он с «Феррари» выигрывал чемпионат несколько раз подряд. Он никогда не винил команду в каких-либо проблемах.
Помню, как в 1999 году он сломал ногу в Сильверстоуне. Причиной инцидента стали проблемы с тормозами. Но Шумахер никогда не говорил об этом ничего плохого, он никогда не обвинял команду в ошибках.
Михаэль никогда не чувствовал удовлетворённость. Он всегда анализировал все детали и стремился к тому, чтобы становиться лучше. С его помощью инженеры установили множество переключателей, чтобы добиться лучшего баланса тормозов и других настроек», — цитирует Доменикали Motorsport.
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