Зритель едва не попал под машину на Ралли Германии. Спасло мастерство пилота
Трагедией едва не завершилась гонка на Ралли Германии. Один из зрителей, стоявших на возвышении вдоль трассы, выпал за ограждение и оказался на трассе ровно в тот момент, когда к этому участку приближался норвежский гонщик Мадс Остберг. Пилот команды M-Sport World Rally Team в последний момент сумел увести машину и избежать столкновения.
«Этому человеку повезло. В тот момент, когда он упал, я выскочил с высокой скоростью — около 150 км/ч! Он упал на трассу, но, к счастью, я быстро отреагировал и избежал фатальной аварии. Пожалуйста, находитесь на безопасном расстоянии!» — написал Остберг в своём «твиттере», опубликовав видеозапись инцидента.
В минувшем сезоне WRC норвежец занял десятую строчку в общем зачёте, набрав 70 очков.
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