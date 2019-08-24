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Зритель едва не попал под машину на Ралли Германии. Спасло мастерство пилота

Зритель едва не попал под машину на Ралли Германии. Спасло мастерство пилота
Авто / Ралли 0

Трагедией едва не завершилась гонка на Ралли Германии. Один из зрителей, стоявших на возвышении вдоль трассы, выпал за ограждение и оказался на трассе ровно в тот момент, когда к этому участку приближался норвежский гонщик Мадс Остберг. Пилот команды M-Sport World Rally Team в последний момент сумел увести машину и избежать столкновения.

«Этому человеку повезло. В тот момент, когда он упал, я выскочил с высокой скоростью — около 150 км/ч! Он упал на трассу, но, к счастью, я быстро отреагировал и избежал фатальной аварии. Пожалуйста, находитесь на безопасном расстоянии!» — написал Остберг в своём «твиттере», опубликовав видеозапись инцидента.

В минувшем сезоне WRC норвежец занял десятую строчку в общем зачёте, набрав 70 очков.

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