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Расселл: если не произойдёт ничего экстраординарного, останусь в «Уильямсе»

Расселл: если не произойдёт ничего экстраординарного, останусь в «Уильямсе»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл сообщил, что не планирует покидать британскую команду в ближайшее время. Расселл является пилотом молодёжной программы «Мерседеса», но пока немецкая команда, по всей видимости, не планирует предоставлять ему место боевого пилота.

«Как уже говорила Клэр Уильямс, я подписал контракт с «Уильямсом» на три года. Поэтому не вижу причин, чтобы уходить из команды в ближайшие годы, если только не произойдёт что-то экстраординарное.

Знаю, что «Мерседес» будет меня поддерживать, если я буду демонстрировать хорошие результаты. Но я сосредоточен на том, чтобы хорошо выполнять свою работу. За один плохой уик-энд здесь никого не будут ругать», — цитирует Расселла Autosport.

В текущем сезоне британский новичок Формулы-1 ещё не набрал ни одного очка, но неизменно опережал своего напарника Роберта Кубицу в квалификации на всех этапах чемпионата.

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