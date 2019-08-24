Расселл не выступит на демонстрационных заездах в Польше из-за болезни

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не сможет принять участие в демонстрационных заездах, которые пройдут в Польше. Причиной отказа стала болезнь гонщика. Об этом сообщила пресс-служба команды.
В «Уильямсе» заявили, что в выставочных заездах примет участие только польский гонщик Роберт Кубица, от болельщиков которого Расселу немало достаётся в соцсетях. По словам пилота, 50% комментариев оставляют ненавидящие его поляки.
Напомним, Расселл — пилот молодёжной программы «Мерседеса». Ранее Тото Вольф дал понять, что в следующем сезоне молодому британцу не стоит рассчитывать на место в команде. Рассел замыкает общий зачёт Формулы-1 2019 года. Гонщик не набрал ни одного очка в нынешнем сезоне. Его партнёр по команде располагается на одну строчку выше, набрав одно очко.
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