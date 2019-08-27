Гран-при Испании останется в календаре Формулы-1 в 2020 году

Руководство Формулы-1 и промоутеры Гран-при Испании достигли договорённости о продлении контракта и сохранении этапа в календаре чемпионата мира в следующем сезоне, сообщает официальный сайт Формулы-1.
«Мы рады подтвердить, что Гран-при Испании остаётся в календаре чемпионата мира Формулы-1 2020 года. Решение сохранить этап в Испании, стране с великими автоспортивными традициями, является частью нашей стратегии сохранения европейских корней Формулы-1.
Готовность промоутеров остаться в Формуле-1 до 2020 года показывает способность этого спорта быть катализатором для проведения мероприятий мирового уровня в регионах и оказывать положительное влияние на экономику. В ближайшие месяцы мы продолжим наши дискуссии, чтобы посмотреть, сможем ли мы расширить это сотрудничество», — приводит слова Чейза Кэри пресс-служба серии.
- 27 августа 2019
-
18:20
-
17:52
-
16:49
-
15:24
-
14:31
-
13:50
-
12:28
-
11:33
-
10:41
-
09:35
-
00:05
- 26 августа 2019
-
22:57
-
22:06
-
20:39
-
19:40
-
18:53
-
17:31
-
16:55
-
16:22
-
15:31
-
15:22
-
14:19
-
13:20
-
12:16
-
11:30
-
10:25
-
09:12
-
00:36
- 25 августа 2019
-
23:42
-
22:56
-
21:59
-
20:51
-
19:38
-
18:58
-
17:37