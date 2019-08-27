Гран-при Испании останется в календаре Формулы-1 в 2020 году

Руководство Формулы-1 и промоутеры Гран-при Испании достигли договорённости о продлении контракта и сохранении этапа в календаре чемпионата мира в следующем сезоне, сообщает официальный сайт Формулы-1.



«Мы рады подтвердить, что Гран-при Испании остаётся в календаре чемпионата мира Формулы-1 2020 года. Решение сохранить этап в Испании, стране с великими автоспортивными традициями, является частью нашей стратегии сохранения европейских корней Формулы-1.



Готовность промоутеров остаться в Формуле-1 до 2020 года показывает способность этого спорта быть катализатором для проведения мероприятий мирового уровня в регионах и оказывать положительное влияние на экономику. В ближайшие месяцы мы продолжим наши дискуссии, чтобы посмотреть, сможем ли мы расширить это сотрудничество», — приводит слова Чейза Кэри пресс-служба серии.