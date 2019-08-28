Источник: о контракте Боттаса с «Мерседесом» объявят 29 августа

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас продлил контракт с командой. Официальное объявление этого ожидается завтра, 29 августа, сообщает The Telegraph. По информации источника, о контракте будет объявлено перед официальной пресс-конференцией ФИА в преддверии Гран-при Бельгии, на которую приглашён финский пилот.



Ранее появилась информация, что на место Боттаса в немецкой команде претендует Эстебан Окон, однако французская пресса сообщила, что Эстеан подписал двухлетний контракт с «Рено», где заменит Нико Хюлькенберга.



Считается, что сам Хюлькенберг в случае ухода из «Рено» имеет шансы заключить контракт с «Хаасом», заменив там Ромена Грожана.

Боттас в нынешнем сезоне занимает вторую строчку в личном зачёте, уступая своему напарнику, Льюису Хэмилтону, 62 очка.