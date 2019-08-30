В «Ред Булл» объяснили, почему всё-таки решили заменить Гасли

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему вопреки прежним заявлениям «быки» решили заменить Пьера Гасли в ходе сезона-2019 Формулы-1. Сам француз ожидал, что останется в «Ред Булл» до конца чемпионата.
«Мы потратили некоторое время на размышления после Венгрии. Очевидно, что тот уик-энд был непростым для Пьера. Мы пришли к выводу, что будет практически честнее и для Пьера, и для перспектив команды сказать: „У нас есть уникальная возможность с четырьмя кокпитами в Формуле-1, так давайте снимем с него давление“. Очевидно, что у него были проблемы из-за этого давления. Ситуация становилась всё хуже и хуже. Мы решили дать ему время перестроиться в „Торо Россо“, а Алексу — дать шанс.
Мы знаем Даниила. Знаем его очень хорошо, мы видим его потенциал. Но мы видим и потенциал Алекса, а также работу на симуляторе и всё остальное. Мы решили использовать девять этих гонок, чтобы решить, кто станет напарником Макса в следующем году. Я был впечатлён тем, как Алекс адаптировался. Он очень умный молодой пилот», — приводит слова Хорнера RaceFans.
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