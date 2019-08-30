С 2020 года «Мерседес» потеряет все права на Окона

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прояснил ситуацию с контрактом французского гонщика Эстебана Окона. Француз заключил двухлетнее соглашение с «Рено», однако было не совсем ясно, сохраняет ли какие-то права на Окона «Мерседес», в чью молодёжную программу входит Эстебан. Именно связи с «Мерседесом» помешали Окону год назад получить контракт с какой-либо из команд Формулы-1, однако теперь немецкая команда согласилась отказаться от прав на гонщика.
«Со следующего года Окон больше не будет связан с „Мерседесом“, потому что у него будет контракт с нами. Да, конечно, его менеджерами останутся представители „Мерседеса“, что делает ситуацию более сложной, но у Эстебана будет полноценный контракт с „Рено“. У „Мерседеса“ не будет никаких прав на него во время действия контракта. Так что ситуация отличается от той, что была с Карлосом год назад, когда он находился у нас в аренде», — заявил Абитебуль во время пятничной пресс-конференции ФИА на Гран-при Бельгии.
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