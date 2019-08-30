Феттель назвал идиотизмом исключение этапа Формулы-1 в Германии из календаря

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал исключение из календаря на 2020 год Гран-при Германии. Накануне, 29 августа, пресс-служба ФИА обнародовала предварительный календарь на новый сезон.

«Главное впечатление от календаря — отсутствие Гран-при Германии. Надеюсь, что ситуация в будущем изменится. На мой взгляд, Формуле-1 нужна Германия. В последние годы в Хоккенхайме был фантастический настрой и великолепные гонки. Выбрасывать Гран-при Германии — идиотизм.

На мой взгляд, гонки должны проходить в странах, которые олицетворяют традиции автоспорта, в Великобритании, Италии, Германии. Я не думаю, что на трибунах в других странах будет столько же болельщиков, как на классических этапах.

22 гонки в календаре комфортным для пилотов. Но, конечно, командам становится сложнее. Естественно, что чем больше гонок, тем больше прибыли. Но я бы хотел, чтобы было 16 этапов, я вырос на такой Формуле-1», — цитирует Феттеля Speedweek.