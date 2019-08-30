В Формуле-1 в 2020 году могут попробовать формат с квалификационной гонкой

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что в 2020 году во время сезона могут быть опробованы новые форматы гоночных уик-эндов.

«Я бы хотел, чтобы мы в 2020 году попробовали некоторые вещи. В 2020 году у нас будет стабильная платформа в плане болидов. Не будет больших изменений. И, на мой взгляд, это хорошая возможность попробовать разные идеи на одном – двух этапах.

Я не вижу других вариантов, чтобы мы логически могли продолжать развитие гоночных форматов. На мой взгляд, базовый формат хороший. Но спринтовая гонка была бы интересна. Интересными получились бы и вариации квалификаций. Мне кажется, команды хотят попробовать разные варианты квалификаций, чтобы мы нашли более интересные решения», — цитирует Брауна Sky Sports.