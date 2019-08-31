Слова Хэмилтона вызвали подозрения, что «Мерседес» нарушил регламент Формулы-1

Команда «Мерседес» едва не оказалась под ударом из-за возможного нарушения трудового законодательства в связи с заявлениями Льюиса Хэмилтона, сообщает PlanetF1.



«Мы общались с командой, пытались понять, что мы можем сделать, чтобы улучшить результаты. Будь это общение, прибытие на встречи на минуту раньше или что-то ещё. Мы рассматриваем все варианты», — сказал Хэмилтон во время общения с журналистами.



Эти комментарии привлекли внимание ФИА, поскольку в летний перерыв действует строгий двухнедельный период отпуска, во время которого все команды должны предоставлять своему персоналу отдых, а нарушение этого правила влечёт за собой санкции.



Однако в команде смогли объяснить, что речь шла о работе с командой в течение недели после Гран-при Венгрии, что не запрещено трудовым законодательством.