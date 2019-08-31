Райкконен: чем ближе стартуешь к лидерам, тем безопаснее в первом повороте
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1. С учётом штрафов обоих гонщиков «Рено» Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга, которые потеряют по пять мест на решётке, Райкконен должен принять старт с шестой позиции.
«Было сложно заставить шины работать после последней шиканы. Я немного разочарован итоговым временем на круге, но мы должны отыграть у „Рено“ два места из-за штрафов, так что особой разницы в итоге нет. Чем ближе ты стартуешь к первым, тем безопаснее в первом повороте», — приводит слова Райкконена BBC.
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