Васильев стал лидером Кубка мира ФИА по бахам

В Польше в воскресенье, 1 сентября, прошёл третий и заключительный гоночный день Бахи Польши — 2019. Кшиштоф Холовчик уверенно сохранил лидерство в генеральной классификации и стал победителем гонки, почти на семь минут опередив своего соотечественника Якуба Пшигонского. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова также сохранил свою позицию и завершил гонку на третьем месте — с отставанием от лидера в 20 минут. Россияне примерно на пять минут опередили ставшего четвёртым Мирослава Заплетала. Набранные 16 очков позволили Васильеву и Жильцову вернуться на первое место в общем зачёте Кубка мира ФИА по бахам.
Лидирует в своём классе Т3 и ещё один россиянин — Фёдор Воробьёв. Он со своим штурманом Кириллом Шубиным выиграл Баху Польши в своей категории и стал седьмым в «абсолюте».
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