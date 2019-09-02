Марко: Албон отлично обгонял, он был великолепен

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результат новичка команды Александера Албона на Гран-при Бельгии. Албон, заменивший Пьера Гасли, финишировал пятым.

«Албон стартовал 17-м и до пит-стопа практически не отыгрывал позиции, находясь в середине. Ему не хватало скорости на втором секторе, он объяснил нам проблему по радио. Мы не смогли понять его, поэтому не могли объяснить, что нужно сделать. Вопрос решили только во время пит-стопа.

После перехода на «софт» ситуация наладилась. Албон отлично обгонял, особенно в конце гонки в борьбе с Риккардо. Это было действительно здорово! Конечно, ему немного повезло, он был великолепен», — цитирует консультанта «Ред Булл» по автоспорту ORF.