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Хаккинен похвалил Випса за повторение своего легендарного обгона в Спа

Хаккинен похвалил Випса за повторение своего легендарного обгона в Спа
Авто / Младшие серии 0

Двукратный чемпион мира, финский гонщик Мика Хаккинен похвалил эстонского пилота Формулы-3 Юри Випса за повторение его знаменитого обгона на Гран-при Бельгии 2000 года. Тогда Хаккинен опередил Михаэля Шумахера на прямой «Кеммель», воспользовавшись заминкой Михаэля при обгоне кругового — Рикардо Зонты.

Видео с коллажем обгонов Випса и Хаккинена появилось в официальном твиттере «Формулы-1».

Хаккинен сделал ретвит видео и написал: «Отличная работа, Юри».

Випс за два этапа до конца чемпионата занимает третью строчку в чемпионате Формулы-3, уступая россиянину Роберту Шварцману 30 очков.

Следующий этап чемпионата Формулы-3 пройдёт на трассе в Италии, а завершится сезон 29 сентября в Сочи, в дни проведения Гран-при России.

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