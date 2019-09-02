Хаккинен похвалил Випса за повторение своего легендарного обгона в Спа
Двукратный чемпион мира, финский гонщик Мика Хаккинен похвалил эстонского пилота Формулы-3 Юри Випса за повторение его знаменитого обгона на Гран-при Бельгии 2000 года. Тогда Хаккинен опередил Михаэля Шумахера на прямой «Кеммель», воспользовавшись заминкой Михаэля при обгоне кругового — Рикардо Зонты.
Видео с коллажем обгонов Випса и Хаккинена появилось в официальном твиттере «Формулы-1».
Хаккинен сделал ретвит видео и написал: «Отличная работа, Юри».
Випс за два этапа до конца чемпионата занимает третью строчку в чемпионате Формулы-3, уступая россиянину Роберту Шварцману 30 очков.
Следующий этап чемпионата Формулы-3 пройдёт на трассе в Италии, а завершится сезон 29 сентября в Сочи, в дни проведения Гран-при России.
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