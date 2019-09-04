К. Уильямс: рассматриваем варианты состава пилотов, у нас много кандидатов
Заместитель главы «Уильямса» Клэр Уильямс рассказала об интересе со стороны пилотов к команде, несмотря на проблемы и неудачное выступление в нынешнем сезоне.
«Мы рассматриваем варианты состава на 2020 год, у нас много кандидатов. Роберт Кубица проделал хорошую работу в этом году, сезон для него складывается непросто. Болид совсем не такой, как ему бы хотелось. С такой машиной сложно показать свои лучшие качества.
Вопрос о составе пилотов рассматривается, но мы не торопимся принять решение. Нам нужно принять правильное решение», — цитирует Клэр Уильямс Autosport.
В текущем сезоне «Уильямс» набрал лишь одно очко, которое заработал Кубица. Его напарник Джордж Расселл опережал польского пилота в квалификациях на всех Гран-при.
Расселл: если не произойдёт ничего экстраординарного, останусь в «Уильямсе»
- 4 сентября 2019
-
16:26
-
16:11
-
15:14
-
13:37
-
13:20
-
12:33
-
11:46
-
11:22
-
10:20
-
09:34
-
01:20
- 3 сентября 2019
-
23:41
-
22:56
-
21:26
-
21:00
-
19:59
-
18:59
-
17:37
-
15:44
-
15:11
-
13:24
-
12:15
-
11:34
-
10:20
-
09:17
-
00:33
- 2 сентября 2019
-
23:56
-
22:59
-
22:02
-
20:36
-
20:08
-
19:00
-
17:22
-
16:46
-
16:21
Партнерский контент