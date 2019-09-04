К. Уильямс: рассматриваем варианты состава пилотов, у нас много кандидатов

Заместитель главы «Уильямса» Клэр Уильямс рассказала об интересе со стороны пилотов к команде, несмотря на проблемы и неудачное выступление в нынешнем сезоне.

«Мы рассматриваем варианты состава на 2020 год, у нас много кандидатов. Роберт Кубица проделал хорошую работу в этом году, сезон для него складывается непросто. Болид совсем не такой, как ему бы хотелось. С такой машиной сложно показать свои лучшие качества.

Вопрос о составе пилотов рассматривается, но мы не торопимся принять решение. Нам нужно принять правильное решение», — цитирует Клэр Уильямс Autosport.

В текущем сезоне «Уильямс» набрал лишь одно очко, которое заработал Кубица. Его напарник Джордж Расселл опережал польского пилота в квалификациях на всех Гран-при.