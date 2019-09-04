Квят: нам нужно разбираться с квалификационным темпом

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что команде необходимо работать над квалификационным темпом.
«Погода в Спа сыграла нам на руку, но мы не можем постоянно надеяться на такие условия. Если мы хотим получать больше очков, то нам нужно разбираться с квалификационным темпом, так больше не может продолжаться. В жарких условиях мы не можем показать результат. Трасса в Спа нам не подходила в целом, но мы всё сделали правильно в ключевой момент.
Сейчас рассчитывать на борьбу за четвёртое место в Кубке конструкторов было бы слишком оптимистично. Неудача в Бельгии была исключением для «Макларена». Нам нужно сфокусироваться на своих выступлениях и думать о каждой гонке отдельно, а не о позиции в Кубке конструкторов. а, сейчас всё складывается неплохо, но не стоит заострять на том много внимания», — приводит слова Даниила Квята Motorsport-Total.
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