Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят: нам нужно разбираться с квалификационным темпом

Квят: нам нужно разбираться с квалификационным темпом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что команде необходимо работать над квалификационным темпом.

«Погода в Спа сыграла нам на руку, но мы не можем постоянно надеяться на такие условия. Если мы хотим получать больше очков, то нам нужно разбираться с квалификационным темпом, так больше не может продолжаться. В жарких условиях мы не можем показать результат. Трасса в Спа нам не подходила в целом, но мы всё сделали правильно в ключевой момент.

Сейчас рассчитывать на борьбу за четвёртое место в Кубке конструкторов было бы слишком оптимистично. Неудача в Бельгии была исключением для «Макларена». Нам нужно сфокусироваться на своих выступлениях и думать о каждой гонке отдельно, а не о позиции в Кубке конструкторов. а, сейчас всё складывается неплохо, но не стоит заострять на том много внимания», — приводит слова Даниила Квята Motorsport-Total.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент