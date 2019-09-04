Хюлькенберг не торопится с подписанием контракта с «Хаасом»
Известный немецкий журналист Михаэль Шмидт сообщил, что детали контракта Нико Хюлькенберга с «Хаасом» давно согласованы и пилот может подписать соглашение в любой день, однако Нико заинтересован в том, чтобы подождать развития ситуации в командах «Альфа Ромео» и «Ред Булл».
«Нико Хюлькенберг может подписать контракт с «Хаасом» в любой день. Но он хочет подождать, поскольку возможны ещё два варианта. Есть вероятность, что появится шанс заменить Антонио Джовинацци в составе «Альфа Ромео» или перейти в «Ред Булл». Но вариант с «Ред Булл» кажется маловероятным», — приводит слова Михаэля Шмидта Auto Motor und Sport.
Напомним, место Нико Хюлькенберга в составе «Рено» со следующего года займёт французский гонщик Эстебан Окон.
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