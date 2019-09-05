Мальдонадо верил, что заключит контракт с «Феррари» на 2014 год

Экс-пилот Формулы-1 Пастор Мальдонадо рассказал в подкасте Beyond The Grid, что в 2013 году общался с «Феррари» насчёт заключения контракта на сезон-2013. В итоге «Феррари» взяла на место Фелипе Массы Кими Райкконена.



«Моим менеджером был Николя Тодт. Вернее, он должен был являться моим менеджером, но они никогда не управлял моей карьерой так, как ожидалось. Это хороший парень, мне нравится его семья, но мне требовалась поддержка, а я сам искал спонсоров. У Николя не было интереса продвинуть меня куда-либо. Я сам искал команды, решал вопросы по зарплате и остальные вопросы.



Мы очень плотно общались с „Феррари“. В какой-то момент мы были довольно близки [к сделке]. Если вернуться в те времена, то я был единственным молодым пилотом, уже выигрывавшим Гран-при, причём не за рулём топ-машины. Я был тогда, как Ферстаппен сейчас, как Кубица до меня.



Поэтому люди смотрели на меня и хотели видеть у себя, хотели пообщаться. Я ни разу не был в Маранелло, но у меня было несколько встреч в паддоке. Я несколько раз встречался с Доменикали, встречался с ди Монтедземоло. Честно говоря, в какой-то момент я ожидал, что перейду в „Феррари“ в 2014 году. Это было моё время. Я взрослел, я должен был получить второй шанс показать себя.



Но потом в „Феррари“ начались изменения: они убрали ди Монтедземоло, убрали Доменикали. И мы потеряли связь с командой и сосредоточились на других вариантах», — рассказал венесуэлец.