Формула-1, вероятно, не изменит систему штрафов на старте гонки в 2020 году

В последние годы система штрафов в Формуле-1 за перерасход компонентов силовой установки и других элементов болида вызывает серьёзные дискуссии. В преддверии сезона-2019 руководство Формулы-1 приняло решение рассмотреть альтернативные варианты наказаний. Это делалось с учётом недовольства болельщиков нынешней системой штрафов, которая предусматривает потерю позиций на стартовой решётке.
В качестве альтернативы предлагались следующие варианты:
— установка балласта на болид во время квалификации. Если нарушение было совершено по итогам квалификации, то наказание переносится на следующий этап;
— снижение лимитов потребления топлива и электроэнергии во время квалификации;
— уменьшение лимита команды на бюджет.
Однако ни одно из этих предложений не нашло поддержки, и, вероятнее всего, к 2020 году система штрафов в Формуле-1 останется прежней, сообщает Motorsport. Идея с установкой балласта не вызвала у команд энтузиазма, а финансовое наказание в виде ограничения бюджета может негативно сказаться на участниках чемпионата в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В итоге все стороны переговорного процесса сошлись во мнении, что нынешняя система является оптимальной.
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