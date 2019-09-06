Перес уверен, что «Рейсинг Пойнт» отпустит его в топ-команду

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес считает, что команда отпустит его, если он получит предложение от одной из топовых команд. Ранее стало известно, что мексиканец подписал контракт с «Рейсинг Пойнт» на три года. Но сам Перес по-прежнему надеется заинтересовать сильнейшие команды Формулы-1.

«Я думаю, что у нашей команды большой потенциал. На мой взгляд, более мелкие команды получат хорошие шансы в борьбе с сильнейшими после изменений, запланированных на 2021 год.

Я понимал, что меня не позовут «Мерседес» или «Феррари», даже если бы я и был близок к ним в прошлом. А я хотел продолжать развиваться, двигаться дальше.

Теперь можно не беспокоиться ни о чём несколько лет. Не думать о контрактах, переговорах. Все эти вещи отвлекают. Теперь я могу сосредоточиться на свой работе. Но если откроется дверь, моя команда не будет чинить мне препятствия», — цитирует Переса GrandPX.News.