Квят подготовил спецшлем, назвав Гран-при Италии вторым домашним для себя

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что подготовил специальный дизайн шлема для Гран-при Италии, объяснив, что эта страна очень многое для него значит.



«Могу ли я сказать, что у меня два домашних Гран-при? Да, я подтверждаю это. Когда я пересекаю границу или приземляюсь в аэропорту в Италии, то у меня ощущение, что я еду домой. В этой стране я знаю всё, я могу без проблем говорить на итальянском, знаю много людей, знаю, как всё работает, как вести себя в магазинах, ресторанах, как сделать, чтобы тебя не обманули таксисты! Поэтому эта страна так много для меня значит. Я прожил здесь десять лет, и даже язык стал для меня почти родным.



В прошлом году я работал в „Феррари“, а сейчас являюсь частью итальянской команды. В моей жизни много Италии. Конечно, мои корни — в России, и мои первые воспоминания относятся к детству в России. Обычно первый язык, который приходит мне на ум, русский, но если я провожу две недели в Италии, то сказал бы, что итальянский оказывается на том же уровне», — приводит слова Квята итальянская редакция Motorsport.



Сам обновлённый дизайн шлема Квят пока не представил.

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