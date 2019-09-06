Алонсо намекнул на возвращение в Формулу-1 в 2021 году
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не исключил, что после вступления в силу нового регламента, внедрение которого планируется в 2021 году, он может вернуться в «Большие призы».
«Думаю, мне нужно справится с парой вызовов, которые ждут меня за пределами Формулы-1. Я ещё не завершил своё дело с гонкой „500 миль Индианаполиса“ и кое-какие другие дела. Со вступлением в силу нового регламента, думаю, Формула-1 будет отличаться от того, что мы видим сейчас.
Причины по которым я ушёл из серии по-прежнему остаются. Одна команда доминирует и гонки немного предсказуемы. Но в 2021 году всё может измениться и, возможно, это будет хорошая возможность для возвращения", — приводит слова испанского пилота Motorsport.
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