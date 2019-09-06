Эддоллс: похоже, что прохладная погода подходит машине «Торо Россо»

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддоллс поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Италии. Функционер остался доволен увиденным, подчеркнув, что прохладная погода положительно сказалась на работе машины.

«По прибытию на трассу утром, прогноз погоды говорил о том, что нас ожидает дождь на протяжении двух сессий. Так что работа в сухих условиях стала приятным сюрпризом. В целом, у нас получился очень продуктивный день. Мы сравнили разные варианты заднего крыла, чтобы определить, какие настройки станут оптимальными в такую погоду. У болида был хороший баланс и мы выглядели конкурентоспособными.

После дождь прекратился, так что в конце сессии мы поработали на сухой трассе и также выглядели конкурентоспособными. Ко второй сессии мы не вносили больших изменений и поработали по обычной для второй сессии программе. Дождь не оказал серьёзного влияния, так что в итоге у нас получилось проехать две серии кругов, как с пустыми баками, так и с полными. Похоже, прохладная погода подходит нашей машине. Так что наша главная задача — следить за изменениями на трассе и сохранить такую же конкурентоспособность", — приводит слова Эддоллса пресс-служба «Торо Россо».