Бинотто признал, что «Феррари» не решит проблемы с машиной до конца сезона
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что команде не удастся устранить недостатки в работе машины до конца нынешнего сезона.
«Нам определённо не хватает сцепления и нам нужно прибавлять в этом компоненте. На трассах с большим количеством поворотов или там, где нужна максимальная прижимная сила, мы определённо показываем наши слабости.
Сумеем ли мы справиться с этим до конца сезона? Я так не думаю, в этом аспекте наше отставание слишком велико. Можем ли мы улучшить положение? Конечно мы работаем над этим. Не отвлекает ли это нас от развития машины на следующий год? Регламент в 2020 году не претерпит изменений, так что мы верим, что все наработки будут полезны", — приводит слова Бинотто RaceFans.
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