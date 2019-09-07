Бинотто признал, что «Феррари» не решит проблемы с машиной до конца сезона

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что команде не удастся устранить недостатки в работе машины до конца нынешнего сезона.

«Нам определённо не хватает сцепления и нам нужно прибавлять в этом компоненте. На трассах с большим количеством поворотов или там, где нужна максимальная прижимная сила, мы определённо показываем наши слабости.

Сумеем ли мы справиться с этим до конца сезона? Я так не думаю, в этом аспекте наше отставание слишком велико. Можем ли мы улучшить положение? Конечно мы работаем над этим. Не отвлекает ли это нас от развития машины на следующий год? Регламент в 2020 году не претерпит изменений, так что мы верим, что все наработки будут полезны", — приводит слова Бинотто RaceFans.

