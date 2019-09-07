Хюлькенберга не наказали за покидание трассы, к судьям вызван Феттель

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг избежал наказания от стюардов Гран-при Италии Формулы-1 за первый инцидент, в соответствии с которым он был вызван к судьям. Стюарды этапа не стали штрафовать немца за то, что он без видимой причины срезал первый поворот трассы на прогревочном круге в конце третьего сегмента квалификации. Тем самым Хюлькенберг хотел пропустить вперёд других гонщиков, но они тоже замедлились.



Нико всё ещё предстоит объясняться с судьями по поводу слишком медленной езды на прогревочном круге. То же самое касается Лэнса Стролла и Карлоса Сайнса.



Кроме того, теперь к судьям вызван Себастьян Феттель. Стюарды будут изучать его первый круг в третьем сегменте квалификации, когда на выходе из «Параболики» немец оказался всеми четырьмя колёсами за пределами трассы. За данное нарушение Феттеля могут лишить этого круга, и тогда он должен будет опуститься с четвёртого места на седьмое.