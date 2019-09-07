На подиуме в Формуле-2 поставили гимн в честь Юбера

В Монце завершилась гонка Формулы-2. Победу одержал японец Набухару Мацусита. Но во время церемонии награждения организаторы включили не только японский гимн, но и французский. Его исполнили в память о погибшем пилоте Формулы-2 Антуане Юбере.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Формулы-2.

«Гонщики предложили эту идею на церемонию награждения. Они коллективно сказали, что хотели бы услышать французский гимн, а не их гимн, если не будет времени исполнить оба гимна. В итоге прозвучали оба гимна», — написал в своём «твиттере» журналист Крис Медланд.

Антуан Юбер скончался 31 августа. В ходе второго круга гонки Формулы-2 француз оказался в центре аварии с участием Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато. Юберу было 22 года. Что касается Корреа, то Хуан Мануэль перенёс операцию. У него диагностирован перелом обеих ног, а также повреждение позвоночника. Спортсмена ввели в искусственную кому.