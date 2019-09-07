На подиуме в Формуле-2 поставили гимн в честь Юбера

В Монце завершилась гонка Формулы-2. Победу одержал японец Набухару Мацусита. Но во время церемонии награждения организаторы включили не только японский гимн, но и французский. Его исполнили в память о погибшем пилоте Формулы-2 Антуане Юбере.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Формулы-2.
«Гонщики предложили эту идею на церемонию награждения. Они коллективно сказали, что хотели бы услышать французский гимн, а не их гимн, если не будет времени исполнить оба гимна. В итоге прозвучали оба гимна», — написал в своём «твиттере» журналист Крис Медланд.
Антуан Юбер скончался 31 августа. В ходе второго круга гонки Формулы-2 француз оказался в центре аварии с участием Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато. Юберу было 22 года. Что касается Корреа, то Хуан Мануэль перенёс операцию. У него диагностирован перелом обеих ног, а также повреждение позвоночника. Спортсмена ввели в искусственную кому.
- 7 сентября 2019
-
23:14
-
23:09
-
23:03
-
22:46
-
22:45
-
22:40
-
22:29
-
22:08
-
21:57
-
21:50
-
21:36
-
21:05
-
20:49
-
20:16
-
20:00
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:13
-
19:10
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:34
-
18:30
-
18:09
-
18:03
-
17:58
-
17:56
-
17:48
-
17:19
-
16:37
-
15:39