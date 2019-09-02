Зурер призвал изменить трассу в Спа после гибели Юбера

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер прокомментировал гибель гонщика Формулы-2 Антуана Юбера во время гонки в Бельгии. По мнению Зурера, трагический инцидент доказывает, что трассу в Спа необходимо изменить, чтобы сделать её более безопасной.

«Возможно, стоит сузить первую секцию. В этом случае Eau Rouge снова превратится в поворот.

Сейчас пилоты поднимаются на полной скорости, осознавая опасность слишком поздно», — цитирует Зурера GrandPX.News.

Антуан Юбер скончался 31 августа. В ходе второго круга гонки Формулы-2 француз оказался в центре аварии с участием Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато. Юберу было 22 года. Что касается Корреа, то Хуан Мануэль перенёс операцию. У него диагностирован перелом обеих ног, а также повреждение позвоночника. Его состояние стабильно.