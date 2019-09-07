Боттас считает, что «Мерседес» мог взять поул в Италии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что его команда могла завоевать поул-позишен по итогам квалификации Гран-при Италии. Но во время третьего сегмента квалификации пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен разбил болид, из-за чего квалификация была остановлена, а затем продолжена.
«Я думаю, что этот инцидент негативно сказался на многих пилотов. Сессия получилась испорченной. Было хорошо, что удалось финишировать в первой тройке, но у меня и у Льюиса Хэмилтона была похожая ситуация.
Когда я завершал круг, Кими вылетел, появились жёлтые флаги, пришлось снять ногу с педали газа. Я думаю, что тогда мы потеряли поул.
Раздражает, когда думаешь, чего мог достичь. Но всё могло и сложиться гораздо хуже. Надеюсь, что мы сможем сделать выводы из случившегося.
Мы находимся близко к лидеру, завтра будет интересная борьба», — цитирует Боттаса Crash.
- 7 сентября 2019
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